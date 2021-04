Deputado Sanderson indica emenda para compra de ambulância para Faxinal do Soturno

Em ofício encaminhado no dia 29 de março, o deputado federal Ubiratan Sanderson comunicou à Prefeitura de Faxinal do Soturno, a indicação de uma emenda ao orçamento de 2021, para a compra de uma ambulância para a Secretaria de Saúde do Município.

O recurso, no valor de R$ 249.321,00, é proveniente do Fundo Nacional de Saúde e atende a solicitação do vereador faxinalense Paulo Chelotti (Progressistas).

Com a verba, será adquirida uma ambulância Tipo A – Simples Remoção Tipo Furgão.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno