Deputado Marlon Santos e Senador Paulo Paim indicam emendas para Faxinal do Soturno

Mais duas emendas parlamentares foram indicadas esta semana, em benefício do município de Faxinal do Soturno. Os recursos são para a patrulha agrícola e para a infraestrutura turística, totalizando R$ 450 mil.

Na terça-feira, dia 25 de maio, a assessora parlamentar do deputado federal Marlon Santos , Daiana Brondani, esteve na Prefeitura, juntamente com o vereador faxinalense, Gilberto Baratto, e lideranças da comunidade do Sítio Alto. O encontro objetivou informar a destinação de uma emenda no valor de R$ 200 mil para a patrulha agrícola daquela localidade.

Já na tarde de quarta-feira, dia 26, estiveram no gabinete do prefeito Clovis Alberto Montagner, os vereadores Lisandra Locatelli Pereira e Ubirajá Falcão da Rocha, juntamente com o presidente do Partido dos Trabalhadores em Faxinal do Soturno, Volnei Savegnago. Na ocasião, comunicaram a indicação de uma emenda no valor de R$ 250 mil por parte do senador Paulo Paim, para investimento em infraestrutura turística. O recurso será somado à emenda do deputado federal Afonso Hamm, no projeto de revitalização da Praça Matriz Vicente Pallotti.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno