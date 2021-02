Deputado federal Ubiratan Sanderson visita Faxinal do Soturno

O deputado federal Ubiratan Sanderson esteve em Faxinal do Soturno na quinta-feira, dia 18 de fevereiro. Na ocasião, visitou a Câmara de Vereadores, o Hospital de Caridade São Roque e o gabinete do prefeito.

No ano de 2020 o deputado destinou uma emenda parlamentar de custeio ao Hospital de Caridade São Roque no valor de R$ 300 mil solicitada pelo vereador e atual presidente do Poder Legislativo, Paulo Chelotti.

Em reunião com o prefeito, Clovis Alberto Montagner, e com o presidente do Legislativo, vereador Paulo Chelotti, o parlamentar afirmou que seguirá ajudando o hospital e buscará destinar recursos para obras de calçamento no município.

Fonte: Câmara de Vereadores e Prefeitura de Faxinal do Soturno