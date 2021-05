Deputado federal Osmar Terra visita obra do novo Cras de Silveira Martins

Na manhã desta sexta-feira, dia 28, o prefeito de Silveira Martins, Fernando Cordero, recebeu o deputado federal Osmar Terra. O objetivo da visita do parlamentar ao município silveirense foi o de visitar a nova sede do centro de Referência de Assistência Social (Cras).

A obra do Cras foi idealizada por meio de recursos encaminhados pelo deputado federal quando ainda era Ministro da Cidadania. O investimento é de R$ 362 mil entre recursos federais e contrapartida do município.

Participaram da visita ao Cras o vice-prefeito Sadi Tolfo, o presidente da Câmara de Vereadores, Silvio Gabbi, as vereadoras Elsa Dellamea e Bianca Tolfo, secretários municipais, equipe do Cras de Silveira Martins, o prefeito de São João do Polêsine, Matione Sonego, a secretária executiva do Condesus, Valserina Gassen, e o Chefe de Gabinete do deputado estadual Beto Fantinel e ex-prefeito de Agudo, Valério Trebien.

Fonte: Prefeitura de Silveira Martins