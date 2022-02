Deputado federal Heitor Schuch destina emenda de R$ 100 mil para Faxinal do Soturno

O município de Faxinal do Soturno foi indicado para ser beneficiado com uma emenda parlamentar no valor de R$ 100 mil para ser aplicada no incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção primária à saúde, destinada pelo deputado federal Heitor Schuch (PSB). O anúncio foi feito na última sexta-feira, dia 11, no gabinete do prefeito.

Esteve presente na reunião com o deputado, o vice-prefeito e secretário municipal de Saúde, Lourenço Domingos Moro; o secretário municipal da Administração e Gestão Financeira, Iramir Zanella; o secretário municipal da Agricultura e Meio Ambiente, Gilceu Casarin; o deputado estadual Elton Weber (PSB) e o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Faxinal do Soturno, Renato Prevedello.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno