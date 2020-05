Deputado encaminha pedido de recuperação da ERS-149, entre Nova Palma e Pinhal Grande

O deputado estadual Adolfo Brito encaminhou nesta manhã de quinta-feira, dia 28, solicitação junto ao Diretor-Geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Luciano Faustino da Silva, documento demandando ao órgão a possibilidade de recuperação imediata do trecho de 28 Km na ERS-149 entre Nova Palma e Pinhal Grande.

A demanda, que partiu da Câmara de Vereadores de Nova Palma, por meio dos vereadores Beto Piovesan, Odacir Busato e Guingo Taglliapietra, busca a recuperação asfáltica da rodovia, que se encontra com séria dificuldade de tráfego, com vários buracos em sua extensão, prejudicando a segurança dos usuários. O potencial risco, sobretudo, de acidentes, bem como danos a veículos fundamentou o pleito, que foi direcionado à autarquia a fim de que ela interfira junto à empresa responsável, com vistas à recuperação da estrada, e restabelecimento do tráfego regular, levando-se em consideração que a obra foi entregue a menos de três anos.

“O atendimento do pleito vai beneficiar toda a região”, declarou o deputado Brito.

Fonte: Assessoria deputado Adolfo Brito