Foram destinados para Associação Hospital Agudo, emenda no valor de R$ 83.333,00, conseguidos através de emenda parlamentar do deputado Adolfo Brito, oriundas do orçamento do Estado.

Segundo o presidente do Conselho de Administração do Hospital Agudo, Paulo Augusto Wilhelm, estes recursos serão usados para aquisição de materiais e medicamentos para o Hospital.

Fonte: Gabinete do deputado Adolfo Brito