Deputado Afonso Hann destina recursos para Faxinal do Soturno

O município de Faxinal do Soturno está sendo contemplado com mais uma emenda parlamentar de autoria do deputado federal Afonso Hamm. O montante de R$ 400 mil já está liberado na conta da Prefeitura e será utilizado para a realização de obras de urbanização da Praça Vicente Pallotti.

A confirmação do pagamento foi feita pela assessora do deputado Afonso Hamm, Márcia Marinho e a irmã do parlamentar, durante visita ao município. Na oportunidade, foram recepcionadas pelo prefeito Clovis Montagner, o secretário de Obras, Clóvis Benetti, o presidente do progressistas, Luis Carlos Rubert e os vereadores progressistas Paulo Fernando Chelotti e Calebe de Andrade Xavier.

Hamm, que tem vínculo familiar no município, tem especial atenção com Faxinal do Soturno. Já destinou o montante de R$ 2,2 milhões em emendas para as áreas de saúde, infraestrutura urbana, turismo, assistência social, esporte e agricultura.

Na oportunidade, a assessoria também visitou o espaço de lazer dedicado às crianças e que foi construída com emenda indicada pelo deputado.

Fonte: Gabinete do deputado Afonso Hann