Deputado Afonso Hamm confirma emenda de R$ 400 mil para revitalização da Praça

Na manhã desta segunda-feira, dia 10 de maio, o deputado federal Afonso Hamm esteve no gabinete do prefeito de Faxinal do Soturno, Clovis Alberto Montagner.

Durante a visita, o parlamentar confirmou a destinação de uma emenda no valor de R$ 400 mil para a revitalização da Praça Matriz Vicente Pallotti. Segundo o deputado, o recurso será indicado ao Orçamento de 2021.

Na ocasião, também estiveram presentes os vereadores faxinalenses Paulo Chelotti e Calebe Xavier, da bancada Progressista, que ainda é composta pelo vereador Luiz Carlos Prevedello.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno