Depois de furtar veículo do pai em Paraíso do Sul, menor se envolve em acidente em Agudo

A Brigada Militar registrou ocorrência de furto de veículo na manhã deste domingo, dia 5, em razão do desaparecimento de um automóvel em Paraíso do Sul.

Segundo a ocorrência, por volta das 8h30min, um senhor de 60 anos, acompanhado do filho, de 17 anos, esteve no quartel paraisense informando sobre o furto do seu veículo, um Fiat Uno, com placas de Paraíso do Sul.

Durante o registro e sem ter informações do autor do crime, a guarnição informou o fato aos demais quartéis da Brigada Militar da região. Neste momento, os policiais militares de Agudo informaram que o veículo havia se envolvido em um acidente de trânsito na madrugada na Av. Concórdia.

Diante do fato, foi acessado o sistema de videomonitoramento que flagrou o acidente e identificou que duas pessoas estavam no automóvel, sendo que o motorista era o filho do proprietário.

Nesse instante, junto ao quartel de Paraíso do Sul, o menor acabou confessando que pegou o carro do pai e foi para Agudo, sendo que colidiu contra o meio-fio, vindo a fugir e abandonar o veículo na localidade de Canto Paraná.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia de Agudo. O fato, que iniciou como furto de veículo, acabou finalizado como de acidente de trânsito.

Foto: Brigada Militar