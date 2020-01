Della Pasqua inicia colocação do asfalto na Avenida em Faxinal do Soturno

A população faxinalense já pode visualizar a mudança que o asfalto vai proporcionar na Avenida Vicente Pigatto. Na terça-feira, dia 28 de janeiro, a Della Pasqua Engenharia e Construções Ltda. começou a colocar o recapeamento asfáltico CBUQ no primeiro trecho, entre o Moinho Zago e a saída para Nova Palma. Ao todo, serão cerca de 16 mil metros quadrados, completando a totalidade da Avenida, até o Distrito Industrial. O investimento é de aproximadamente R$ 1,5 milhões, com recursos do Finisa.

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos realizou o recolhimento das pedras de basalto para a adequação da rede pluvial, na primeira etapa da obra e, agora, fez a limpeza da Avenida para receber o asfalto. A Della Pasqua então iniciou a colocação da primeira camada do recapeamento asfáltico, completando o lado esquerdo da via, no sentido Faxinal do Soturno/Nova Palma. O trabalho deve seguir no lado direito e os moradores foram orientados a não deixar veículos estacionados na rua, até a conclusão do serviço.

O prefeito, Clovis Alberto Montagner, acompanhou o início da colocação do asfalto com entusiasmo. “É uma obra bastante esperada, planejada e de grande porte para Faxinal. A expectativa da Administração Municipal é que o asfalto seja útil para a população, aumentando a segurança dos pedestres e melhorando as condições de circulação para os veículos”, afirma.

Conforme o chefe do Executivo, a Avenida vai ser sinalizada para evitar o excesso de velocidade e serão construídas calçadas nos trechos onde não há a estrutura para o uso das pessoas que andam a pé. Também serão plantadas mais de cem mudas de árvores da variedade extremosa.

Asfaltamento da ciclovia

A Della Pasqua também foi a vencedora da licitação para o asfaltamento da ciclovia, no trecho entre o CTG Coração do Rio Grande até o trevo de acesso à Dona Francisca e São João do Polêsine. De acordo com o prefeito, Clovis Alberto Montagner, assim que for depositada a primeira parcela dos recursos, a empresa irá executar a obra.

