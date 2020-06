Della Pasqua Engenharia inicia obra de asfaltamento da ciclovia em Faxinal do Soturno

As pessoas que costumam fazer caminhadas, corridas ou andar de bicicleta em Faxinal do Soturno logo poderão desfrutar de uma melhoria na infraestrutura da ciclovia. O trecho entre o CTG Coração do Rio Grande até o trevo de acesso ao município será asfaltado. A Della Pasqua Engenharia e Construções Ltda., de Santa Maria – que também realizou o recapeamento asfáltico da Avenida Vicente Pigatto – foi a vencedora da licitação, finalizada em janeiro deste ano.

A ordem de serviço foi dada no dia 17 de abril e, desde o dia 20 de maio, a empresa está trabalhando na obra. Inicialmente, foram feitas as caixas de captação de água, interligadas ao sistema de saneamento daquela região. Nesta semana, as equipes trabalharam no nivelamento e compactação do percurso, que totaliza 2.870,67 metros quadrados e 736,48 metros de extensão. A previsão é que nos próximos dias seja colocada a brita e em seguida o material asfáltico.

O investimento é de R$ 233.659,51, com recursos do Ministério do Desenvolvimento Regional, a partir de emenda parlamentar destinada em 2017 pelo então deputado federal José Otávio Germano (Progressistas). A contrapartida do município é de R$ 247,00.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno