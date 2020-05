Delegacia de São Sepé agora pode acompanhar movimentação da cidade em tempo real

A Delegacia de Polícia de São Sepé ganhou um importante aliado nesta semana: o acesso em tempo real das imagens captadas pelas câmeras de segurança do município. Até então, o monitoramento ao vivo era exclusivo da Brigada Militar, onde está localizada a central de controle do sistema.

Atendendo a um pedido das autoridades, a prefeitura solicitou à empresa DGT, que presta a manutenção dos equipamentos, que providenciasse o espelhamento para a Polícia Civil. O reforço tecnológico deve agilizar o trabalho no órgão.

Instaladas em 2017, as câmeras de vigilância representam um custo de R$43,5 mil mensais aos cofres públicos. “O valor que pagamos para manter o videomonitoramento é significativo e representa um esforço financeiro grande, especialmente em tempos difíceis. No entanto, estamos falando de um investimento na área de segurança pública, que é fundamental para a população e para colaborar com as autoridades”, diz o Prefeito Léo Girardello.

Atualmente, São Sepé tem 90 pontos de captação de imagens em funcionamento, que abrangem diferentes regiões do município.

Fonte: Prefeitura de São Sepé