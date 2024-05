Delegacia de Polícia de Faxinal do Soturno está em novo endereço

Depois da enchente que atingiu Faxinal do Soturno no início deste mês de maio, causando alagamento e sérios problemas na estrutura do prédio da Delegacia de Polícia do município, agora o órgão de segurança pública está em novo endereço: Rua 30 de Novembro, esquina com a Av. Vicente Pigatto, no antigo Fórum localizado no segundo piso da agência do Banco do Brasil.

Com a sede própria localizada até então na Av. Vicente Pigatto, nº 249, as chuvas e enchente que atingiu o município faxinalense alagaram o prédio, comprometendo diversos bens móveis e a estrutura do local, obrigando os policiais a deixarem área.

Após o fato, a Prefeitura de Faxinal do Soturno cedeu para uso da Polícia Civil o segundo andar do prédio que, no passado, era a sede do Fórum e estava desocupado. A partir deste momento, iniciou o trabalho de adequação do espaço para ali ser a sede da Delegacia de Polícia.

Entre as ações realizadas no novo espaço está a limpeza, organização do mobiliário, instalação da rede de telefonia, internet e equipamentos de informática, construção da cela, entre outros. Apesar da recente mudança, a Delegacia de Polícia já está atendendo a comunidade neste novo endereço.

Como forma de auxiliar a Polícia Civil, o Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública (Consepro) de Faxinal do Soturno lançou uma campanha de arrecadação de recursos financeiros, quando a comunidade é convidada a doar por meio do Pix.

Chave Pix: 03.752.812/0001-81

Nome: CONSEPRO

Cidade: Faxinal do Soturno-RS