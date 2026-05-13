Delegacia de Paraíso do Sul conclui inquérito sobre roubo à joalheria e indicia sete envolvidos

A Polícia Civil de Paraíso do Sul concluiu e encaminhou ao Poder Judiciário o Inquérito Policial referente ao roubo ocorrido na joalheria NK, registrado no fim de dezembro de 2025, no município. A investigação, conduzida ao longo de aproximadamente quatro meses, resultou no indiciamento de sete pessoas suspeitas de participação no crime.

Durante o período investigativo, foram cumpridos mandados de busca, realizadas perícias e desenvolvidas diversas diligências policiais que permitiram esclarecer a dinâmica do assalto e identificar os envolvidos.

De acordo com a apuração da Delegacia de Polícia de Paraíso do Sul, o crime teria sido premeditado a partir da Penitenciária de Agudo. As investigações apontaram ainda que os principais executores são oriundos de outras regiões do Estado e teriam se deslocado até o município exclusivamente para a prática do roubo, contando com o apoio de indivíduos com conhecimento da região.

A Polícia Civil destacou a complexidade da investigação, especialmente diante da ausência de câmeras de monitoramento, tanto no município quanto no estabelecimento alvo do crime. Apesar das dificuldades, os investigadores conseguiram identificar todos os envolvidos e os vínculos existentes entre os integrantes do grupo criminoso.

Dos sete indivíduos indiciados, cinco já se encontram presos.

Fonte: Polícia Civil