Definidas as proposições que serão apresentadas na Sessão Especial Mirim de Paraíso do Sul

Na segunda-feira, dia 3, os nove Vereadores Mirins da Escola Estadual Afonso Pena, de Paraíso do Sul, estiveram reunidos com a Mesa Diretora da Câmara de Vereadores, quando foram debatidas as proposições que serão apresentadas e defendidas pelos alunos na Sessão Especial Mirim que ocorrerá na próxima segunda-feira, dia 10.

Os jovens relataram as suas ideias e foram formatadas as proposições. Os documentos serão elaborados com auxílio da equipe de servidores do Poder Legislativo.

De acordo com a presidente, a vereadora Patrícia Parreira, foi um momento especial de conhecer as ideias dos estudantes em diversas demandas, como infraestrutura, empreendedorismo jovem, educação e saúde: “Nos surpreende o espírito de liderança destes jovens e as ideias trazidas por eles”, diz a presidente.

Após a reunião, os Vereadores Mirins, junto com os professores coordenadores do programa, assistiram a Sessão Ordinária, quando aperfeiçoaram seus conhecimentos sobre o ritual da sessão.

Na próxima segunda-feira, dia 10, às 19h, eles irão ter a oportunidade de viver a experiência de um legislador, com a apresentação das suas proposições, defesa e votação.

O primeiro ato, conforme Patrícia, será a eleição da Mesa Diretora. Nesta terça-feira, 4, já havia uma chapa formalizada que irá concorrer no dia. Na oportunidade, serão apresentados dois Projetos de Lei, mais Indicações, Pedidos de Providência e uma Moção de Apoio.

A Sessão Especial Mirim é aberta à comunidade e também será transmitida pelas redes sociais da Câmara de Vereadores.

Fonte: Câmara de Vereadores de Paraíso do Sul