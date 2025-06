Definidas as datas para devolução de embalagens de defensivos agrícolas comercializados pela Cotrisel

Cooperativa Tritícola Sepeense Ltda. (Cotrisel) divulgou as datas para o recolhimento das embalagens vazias de defensivos agrícolas para a unidade de Restinga Sêca.

A prática segue a Lei Federal nº 9.974 de 06/06/2000, que estabelece a obrigatoriedade de devolução das embalagens vazias de agrotóxicos aos estabelecimentos. Anualmente, a Cotrisel realiza esse serviço e garante o destino correto dessas embalagens.

A devolução é realizada na sede a Cotrisel de Restinga Sêca, localizada na Av. Eugênio Gentil Müller, nº 50, no horário das 8h às 11h30min e das 13h30min às 17h. Só serão aceitas embalagens com tríplice lavagem, perfuradas, com tampas separadas, secas e sem resíduos.

Confira as datas:

– Dias 16, 17 e 18/07

– Dias 23, 24 e 25/07

– Dias 30, 31/07 e 01/08