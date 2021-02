Definidas as datas do Concurso Público da Prefeitura de Dona Francisca

A Prefeitura de Dona Francisca, por meio da Secretaria de Gestão Administrativa, Financeira e de Planejamento, publicou, nesta sexta-feira,dia 26, o edital do Concurso Público com a convocação para a prova teórico-objetiva e com a divulgação de cronograma de execução.

As provas serão nos dias 1º e 2 de maio, dependendo do cargo pretendido.

No dia 1º de maio, no turno da manhã, serão aplicadas as provas para os cargos de Enfermeiro, Farmacêutico, Fonoaudiólogo, Médico, Odontólogo e Terapeuta Ocupacional.

No dia 1º de maio, pelo turno da tarde, serão aplicadas as provas para os cargos de Agente Comunitário de Saúde, Agente de Combate às Endemias, Atendente de Consultório Dentário, Auxiliar Administrativo e Monitor de Menores.

No dia 2 de maio, no turno da manhã, serão aplicadas as provas para os cargos de Assistente Social, Motorista, Nutricionista, Operador de Máquinas, Operário I, Pedreiro e Serviços Gerais

No dia 02 de maio, pelo turno da tarde, serão aplicadas as provas para os cargos de Psicólogo e Tesoureiro.

Horário de aplicação e abertura dos portões dos locais de prova:

Na manhã:

Horário de apresentação dos candidatos: 7h45min.

Horário de fechamento dos portões: 8h45min.

Horário de início das provas: 9h.

Na tarde:

Horário de apresentação dos candidatos: 13h15min.

Horário de fechamento dos portões: 14h15min.

Horário de início das provas: 14h30min.

A partir do dia 5 de abril os candidatos poderão consultar o local de prova e o número da sala, pela Área do Candidato do site https://legalleconcursos.com.br, e imprimir o Cartão de Confirmação de Inscrição.

Confira mais informações no edital de convocação, clicando AQUI

Fonte: Prefeitura de Dona Francisca