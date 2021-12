Definida a data da 5ª Expoivorá

Foi definida nesta semana, em reunião no gabinete do prefeito de Ivorá, Saulo Piccinin, a data que será realizada a Exposição Feira de Ivorá (Expoivorá).

Conforme o presidente da Cooperativa da Agricultura Familiar de Ivorá (Coopivorá), Charleston Lourenço, o evento será promovido entre os dias 9 e 11 de setembro de 2022 em local ainda a ser definido.

A Expoivorá 2022 será realizada em parceria entre a Prefeitura de Ivorá e Coopivorá. “A Expoivorá é um evento que reúne todos os setores do desenvolvimento econômico e também proporciona espaços de comercialização para empreendimentos locais e da região, além de trazer um grande número de visitantes à Ivorá”, destacou Charleston, acrescentando que a Coopivorá já realizou quatro edições da feira, sempre com apoio de outros parceiros “mas em 2022 com a parceria da Administração Municipal será, com certeza, um grande evento e o município merece”.

“Este evento sempre foi muito importante para o município de Ivorá e estamos aqui para incentivar e apoiar naquilo que for preciso, pois nosso objetivo é sempre valorizar o que já vinha sendo promovido, dando ainda mais ênfase e participação”, disse o prefeito Saulo.

Também participou da reunião Jordano Moro, vice-prefeito; Cheila Zanon, secretária Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente; e Edicléia Cherobini, chefe do Núcleo Municipal de Cultura, Desporto e Turismo.

Fonte: Prefeitura de Ivorá