Definida as datas do retorno das aulas nas escolas municipais de Paraíso do Sul

O prefeito de Paraíso do Sul, Artur Ludwig, juntamente com a secretária municipal de Educação e Cultura, Rosângela Baumhardt, e a secretária municipal de Saúde, Juliane Machado, definiram nesta semana as datas para o retorno das aulas presenciais em Paraíso do Sul.

Garantindo o máximo de segurança possível para professores e alunos em relação ao Coronavírus, a retomada das atividades segue todos os protocolos do Governo Federal, Ministério da Educação e Ministério da Saúde.

O retorno das aulas nas escolas municipais ocorrerá nas datas:

– 14/06 – EMEI – Creche de 0 a 3 anos

– 21/06 – Pré Escola e Anos Iniciais: 1º, 2º, 3º, 4º e 5º ano. Neste dia iniciará o retorno do transporte escolar

– 28/06 – Anos Finais: 6º, 7º, 8º e 9º ano.

Lista completa dos materiais necessários para as medidas de prevenção da Covid-19 destinadas às escolas municipais, alguns para as escolas estaduais e nos ônibus do transporte escolar:

– Tapete sanitizante grande

– Tapete sanitizante pequeno

– Toten

– Termômetro digital infravermelho

– Pulverizador

– Papel toalha,

– Luvas descartáveis

– Álcool gel (galões)

– Álcool líquido (galões)

– Máscaras cirúrgicas descartáveis infantil

– Máscaras cirúrgicas descartáveis adulto

– Lixeira 48 litros

– Lixeira 14 litros

– Fita adesiva de advertência p/ demarcar espaços nas escolas

– Uniforme completo para serventes composto por jaleco, calça, avental, toucas descartáveis, calçado, luvas grossas e compridas.

– Capacitação para os Diretores e Serventes das Escolas Municipais e orientação para os estagiários CIEE no recebimento e acompanhamento dos alunos em relação aos protocolos.

– Vistoria da Vigilância Sanitária Municipal em todas as escolas municipais com expedição de Alvará.

– Aquisição, manutenção e higienização dos ares-condicionados.

– Em breve a visita dos bombeiros.

Fonte: Prefeitura de Paraíso do Sul