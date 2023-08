Definida a programação da Semana da Pátria em Faxinal do Soturno

Para comemorar, em âmbito nacional, o Centenário do Falecimento de Rui Barbosa de Oliveira, o “Águia de Haia”, e em âmbito estadual, o Centenário da Revolução de 1923, a “Revolução Assisista”, o Município de Faxinal do Soturno, por meio da Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto, está organizando uma programação especial para a Semana da Pátria, envolvendo os estudantes das Escolas Municipais e Estaduais, além da comunidade em geral.

A abertura será realizada no dia 1º de setembro, às 8h, na Praça Vicente Pallotti, com o hasteamento das bandeiras. No dia 2 de setembro, às 8h30min, com saída da Praça Vicente Pallotti, haverá o Passeio Ciclístico pela Paz no Trânsito. Nos dias 4, 5 e 6 ocorrerá a Hora Cívica nas Escolas Estaduais e Municipais.

O encerramento da Semana da Pátria de Faxinal do Soturno acontece com uma mateada na quadra de esportes da Escola Estadual Dom Antônio Reis, no dia 7 de setembro, feriado nacional. Na ocasião, será realizada a 4ª Corrida de Rua Dr. Vitor Emanuel Cassol, com inscrições que poderão ser realizadas de 21 de agosto a 6 de setembro, na Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto, além de apresentações da Banda Marcial Manoel Ribas, de Santa Maria, da Banda Municipal de Faxinal do Soturno e show musical de Tony Guimarães.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno