Definida a programação da 23ª Semana da Câmara de Vereadores de Restinga Sêca

O Poder Legislativo restinguense divulgou nesta semana a programação da 23ª Semana da Câmara de Vereadores de Restinga Sêca, que ocorrerá de 27 de novembro a 4 de dezembro.

Com o objetivo de aproximar os vereadores e servidores com a comunidade, auxiliar na formação de cidadãos e difundir o trabalho do Legislativo, na programação está Sessão Solene com entrega de título de Cidadão Restinguense e Cidadãos Beneméritos, palestras sobre prevenção e combate ao uso de drogas, almoço de integração com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) e Casa do Idoso Marino Lovato e Sessão Solene “Vereador por um dia” com a participação dos alunos da Escola Estadual de Ensino Médio Érico Veríssimo.

PROGRAMAÇÃO

Dia 27 de novembro

19h – Sessão Solene de abertura oficial da 23ª Semana da Câmara de Vereadores com entrega de título de Cidadão Restinguense a Adenilton Adélio Roque e Cidadãos Beneméritos a Luis Carlos Fagundes e Beloni da Silveira Vasconcelos

Local: Plenário Nere Maria Beladona de Abreu – Câmara de Vereadores

Dia 30 de novembro

9h – Palestra sobre prevenção e combate ao uso de drogas

Local: Salão da Comunidade Luterana de Restinga Sêca

14h – Palestra sobre prevenção e combate ao uso de drogas

Local: Salão da Comunidade Luterana de Restinga Sêca

Dia 1º de dezembro

11h – Almoço de integração com Apae e Casa do Idoso

Local: Salão da Comunidade Luterana de Restinga Sêca

Dia 4 de dezembro

19h – Sessão Solene “Vereador por um dia” com a participação dos alunos da Escola Estadual de Ensino Médio Érico Veríssimo e encerramento da 23ª Semana da Câmara de Vereadores

Local: Plenário Nere Maria Beladona de Abreu – Câmara de Vereadores