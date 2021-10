Definida a nova diretoria da Sociedade Italiana de São João do Polêsine

Na última sexta-feira, dia 8, no auditório da Escola Estadual de Educação Básica João XXIII, em São João do Polêsine, Rosane Luchese foi reeleita como presidente da Società Amici D’Italia Polesani Nel Mondo.

Durante o evento, também foi aprovada a nova diretoria executiva e o conselho fiscal para a gestão 2022/2025. Mais de 10 sócios estiveram presentes no ato, conforme solicitado pelo estatuto da associação. Já a cerimônia de posse da nova diretoria será realizada no dia 22, às 19h, na Câmara de Vereadores do município.

Confira abaixo os integrantes da nova diretoria:

Presidente: Rosane De Fátima Luchese

Vice-presidente: Carlos Eduardo Sonego

Primeiro secretário: Sonia Maria Antonello Cadore

Segundo secretário: Eduarda Rodrigues Bressa

Primeiro tesoureiro: Douglas Basso Benetti

Segundo tesoureiro: Luciana Cera Pauletto

Diretora de eventos: José Guilherme Ortiz Rosso

Conselho fiscal: Jucemara Predebonn Rosso, Marlene De Lourdes Bulegon Pilecco, Marcia De Fátima Baggiotto Rambo

Conselho fiscal/suplentes: Maristella Schio Pilecco, Carlos Miguel Felice, Elaine Binotto Fagan