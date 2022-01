Defesa Civil Regional recebe o Decreto de Situação de Emergência de Silveira Martins

Na última sexta-feira, dia 21, o coordenador da Defesa Civil Regional, o tenente-coronel Jacob Aristeu Pinton, esteve cumprindo agenda de trabalho em Silveira Martins. Na ocasião, ele recebeu o documento com o Decreto de Situação de Emergência do município em razão da estiagem.

Com o Decreto nº 04/2022 assinado no dia 20 de janeiro pelo prefeito Fernando Cordero, o documento foi entregue por Renata Dalla Fávera, coordenadora da Defesa Civil do município, juntamente de Paulo Daniel Eccel, secretário municipal da Agricultura.

A documentação apontando as perdas no município em razão da falta de chuva foi entregue para que seja homologado por parte do estado e, posteriormente, reconhecido pela União. Assim que obtiverem o parecer favorável, o município deverá receber ajuda por parte da esfera estadual e federal, bem como poder renegociar pendências em razão das perdas no campo registrado pelos produtores rurais de Silveira Martins.

Com informações da Prefeitura de Silveira Martins