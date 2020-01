Defesa Civil empresta equipamento para transporte de água em Nova Palma

No dia 7 de janeiro, o prefeito em exercício de Nova Palma, Valcenir Giovelli, acompanhado do secretário de Administração, Jossandro Marion, e do responsável pela Secretaria de Obras, Marcelo Ferraz, reuniu-se no gabinete na Prefeitura Municipal com coordenador Regional de Proteção e Defesa Civil, tenente coronel Jacob Pinton.

Na ocasião, em função da forte estiagem que vem castigando o município, foi solicitado um tanque viniliq para transporte de água.

A solicitação foi atendida pela Coordenadoria e o referido equipamento de apoio disponibilizado, encontrando-se já no município para o auxílio no enfrentamento dessa emergência.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma