Defesa Civil de Faxinal do Soturno segue auxiliando as famílias que registram desabastecimento de água

A Defesa Civil de Faxinal do Soturno tem realizado nas últimas semanas entregas pontuais de água potável a famílias que já encontram dificuldades no abastecimento.

De acordo com o coordenador João Vito Martins Fraga, a maioria dos atendimentos está sendo realizada na zona rural, por isso a equipe vai até as propriedades a fim de verificar as reais necessidades das famílias.

“Indo até as propriedades conseguimos entender quais as principais dificuldades e auxiliar da melhor forma. Em casos como de fontes que foram danificadas com as enchentes, buscamos auxiliar com a desobstrução dos canais para retomar o abastecimento. Em outras situações, já é necessária a entrega de água com tanques”, explicou João.

A Defesa Civil alerta que em tempos de estiagem é imprescindível que haja a conscientização de todos quanto ao uso racional da água, e que os cuidados devem ser redobrados com a previsão de calor extremo pelos próximos dias. Em caso de necessidade, entre em contato pelo telefone (55) 99962-2928.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno