Defesa Civil de Agudo recebe novos equipamentos

Visando fortalecer e aprimorar as operações de resposta a emergências e desastres, a Defesa Civil adquiri novos equipamentos destinados ao atendimento de ações no município de Agudo. A aquisição representa um passo significativo em na missão de fortalecer a capacidade de resposta e proteção da comunidade diante de desafios e emergências.

Os equipamentos recém adquiridos incluem uma variedade de recursos essenciais para as operações da Defesa Civil, tais como equipamentos de comunicação, dispositivos de sinalização, rádios comunicadores, cones, entre outros.

“Com esses novos recursos em mãos, estamos melhor preparados do que nunca para enfrentar uma variedade de situações”, expressa o coordenador João Marques. Além de fortalecer a capacidade operacional, esses novos equipamentos também representam um compromisso contínuo com a segurança e bem-estar da comunidade.

A chegada desses novos equipamentos é resultado de um esforço conjunto entre as autoridades locais e parceiros governamentais, demonstrando o compromisso compartilhado com a segurança e bem-estar de todos os cidadãos. É também uma prova do contínuo investimento na capacitação e preparo da Defesa Civil para lidar com os desafios que possam surgir.

Estes novos recursos contribuirão significativamente para a missão da Defesa Civil de prevenir, mitigar e responder a desastres, garantindo a segurança e a resiliência da comunidade agudense.

Fonte: Prefeitura de Agudo