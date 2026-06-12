Defesa Civil de Agudo promove encontro regional para fortalecer prevenção e monitoramento no Rio Jacuí

Representantes de municípios banhados pelo Rio Jacuí participaram, nesta quarta-feira, dia 10, de uma reunião de alinhamento promovida pela Defesa Civil de Agudo, realizada na Usina Hidrelétrica Dona Francisca. O encontro teve como foco a troca de informações e o planejamento de ações voltadas ao monitoramento das condições climáticas e à prevenção de possíveis impactos causados por eventos extremos ao longo deste ano.

A reunião contou com a presença de representantes das Defesas Civis de Nova Palma, Dona Francisca e Cachoeira do Sul, além de integrantes da Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul e da equipe técnica da Usina Hidrelétrica Dona Francisca.

Durante o encontro, foram debatidos temas relacionados ao acompanhamento dos níveis do Rio Jacuí, protocolos de comunicação entre os órgãos envolvidos e estratégias para ampliar a capacidade de resposta em situações de risco. A iniciativa buscou fortalecer a integração regional e promover a atuação conjunta diante de cenários que possam afetar as comunidades ribeirinhas.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Agudo, João Marques, a aproximação entre os municípios é fundamental para qualificar o trabalho preventivo e garantir respostas mais rápidas e eficientes.

“Tomamos a iniciativa de convidar os demais municípios banhados pelo Rio Jacuí, pois enfrentamos desafios semelhantes no monitoramento dos níveis do rio, especialmente durante os períodos de cheia. A troca de informações e experiências foi extremamente importante para ampliar nosso conhecimento e fortalecer o trabalho conjunto. Com isso, teremos mais segurança e agilidade na emissão de alertas aos produtores rurais e moradores ribeirinhos, contribuindo para uma melhor preparação diante de possíveis enchentes”, destacou.

A ação reforça o compromisso das instituições envolvidas com o planejamento, a prevenção e a segurança da população, por meio da cooperação entre municípios e órgãos responsáveis pela gestão de riscos e desastres.

Fonte: Prefeitura de Agudo