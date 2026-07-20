Defesa Civil de Agudo amplia monitoramento climático com estação meteorológica e dados em tempo real

A Defesa Civil de Agudo deu mais um passo importante no fortalecimento das ações de prevenção e resposta a eventos climáticos com a implantação de uma estação meteorológica própria no município. O equipamento está instalado junto à captação de água da Corsan, em Porto Agudo, e já disponibiliza informações em tempo real para a população.

A estação monitora indicadores essenciais para o acompanhamento das condições climáticas, como temperatura, volume de chuva, velocidade e direção do vento e, principalmente, o nível do Rio Jacuí, uma das principais referências para o monitoramento de possíveis cheias na região.

Os dados podem ser acessados gratuitamente por qualquer cidadão por meio do portal da Prefeitura de Agudo, permitindo que moradores, produtores rurais, empresas e órgãos públicos acompanhem as condições meteorológicas de forma rápida e transparente. A iniciativa fortalece a capacidade de prevenção do município, oferecendo informações confiáveis que auxiliam tanto na tomada de decisões do poder público quanto no planejamento das atividades da comunidade.

Além da estação já em funcionamento, outras duas unidades serão instaladas em diferentes localidades do município. João Marques, coordenador municipal da Defesa Civil, destaca que a nova estação representa um avanço na capacidade de monitoramento e prevenção do município. “Ter informações confiáveis e em tempo real permite acompanhar com mais precisão as condições climáticas e o comportamento, por exemplo, do Rio Jacuí, possibilitando uma resposta mais rápida em situações de risco. Além disso, a população também passa a ter acesso direto a esses dados, fortalecendo a cultura da prevenção e da segurança”, afirma.

Para o prefeito Luís Henrique Kittel, a implantação das estações meteorológicas atende a uma demanda do município. “Agudo possuía uma deficiência na disponibilidade de dados meteorológicos e hidrológicos locais, o que dificultava tanto o planejamento quanto a elaboração de projetos e a busca por recursos junto aos governos estadual e federal. Com informações próprias e precisas, qualificamos o trabalho da Defesa Civil, fortalecemos a gestão pública e ampliamos nossa capacidade de desenvolver projetos baseados em dados técnicos”, ressalta o prefeito.

Ainda, a ampliação da rede permitirá um monitoramento ainda mais preciso das variações climáticas em diferentes regiões de Agudo, aumentando a eficiência da Defesa Civil na emissão de alertas e na adoção de medidas preventivas. A iniciativa integra a estratégia municipal de fortalecimento da gestão de riscos e da resiliência frente aos eventos climáticos extremos, cada vez mais frequentes no Rio Grande do Sul.

Os dados das estações meteorológicas podem ser consultados no portal da Prefeitura de Agudo, na página Estações Meteorológicas.

Fonte: Prefeitura de Agudo