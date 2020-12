Decoração natalina embeleza a cidade de Faxinal do Soturno

Há cerca de uma semana, quem passa pelo centro da cidade de Faxinal do Soturno pode contemplar a decoração de Natal. Os enfeites foram colocados na Avenida Vicente Pigatto e na Praça Matriz Vicente Palotti. O colorido dos festões, as luzes e toda a ornamentação encantam o público, que já está aproveitando os cenários para registros fotográficos.

A decoração foi feita em conjunto pelas secretarias de Assistência Social, Educação, Cultura e Desporto e Obras e Serviços Públicos, com exceção da árvore natalina do trevo de acesso à Dona Francisca e São João do Polêsine, que foi instalada pela Fundação Ângelo Bozzetto.

O principal destaque da ornamentação é a árvore de Natal montada na Praça, em frente à Igreja Matriz São Roque. Os enfeites devem permanecer até a primeira semana de janeiro. Este ano, em razão da pandemia, não será realizado o tradicional evento “Natal Canto e Luz”.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno