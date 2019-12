De Parintins para o Natal Iluminado da Quarta Colônia

Com muita técnica e criatividade, as esculturas e carros alegóricos do Arte, Música e Magia no 14º Natal Iluminado da Quarta Colônia vão ganhando formas por meio das mãos de Ricardo Carneiro, artista plástico de Parintins, no Amazonas, e que é um dos responsáveis por coordenar o trabalho na Fábrica do Natal da Fundação Ângelo Bozzetto, localizada em Faxinal do Soturno. Trabalho será apresentado nos desfiles de Restinga Sêca, no dia 20, e em Faxinal do Soturno, no dia 21.

Aprendendo o ofício na região Norte do país, onde em seu município é realizado o maior festival folclórico do mundo, Ricardo traz de berço o trabalho de desenvolver as esculturas. “O Amazonas é referência nessa área de artistas plásticos. De lá tem vários artistas como eu espalhados pelo Brasil, principalmente no Rio de Janeiro e São Paulo em razão do Carnaval”.

A vinda do artista plástico para o Sul se deu em razão do trabalho que ele realizou na criação dos carros alegóricos do desfile da Oktoberfest, em Santa Cruz do Sul. A partir daí surgiu o convite para produzir para a Fundação Ângelo Bozzetto.

Partindo de novos conceitos e estruturas, Ricardo está produzindo esculturas e mecanismos de transporte das alegorias que serão usadas nos desfiles de Restinga Sêca e Faxinal do Soturno, porém não dá muitos detalhes para não estragar a surpresa no dia do evento. “A gente trabalha muito com as esculturas em isopor e tem todo um processo de fibragem, de pastelagem, que é o envelopamento que a gente faz com cola e papel para proteger e deixar mais bonito. Por fim, na última semana, faremos os acabamentos e pinturas”, finaliza o artista plástico.

Apresentações são uma realização da Fundação Ângelo Bozzetto; com produção cultural de L.C. Vilanova Projetos Culturais; patrocínio cultural da Nova Palma Energia; e financiamento Pró-Cultura RS Lei de Incentivo e Fundo e Governo do Estado do Rio Grande do Sul por meio da Secretaria da Cultura. Desfiles têm financiamento da Secretaria Especial da Cultura, Ministério da Cidadania e Governo Federal.

Programação

Arte, Música e Magia no 14º Natal Iluminado da Quarta Colônia – Palco Lic

Dia 19/12 – 20h – Silveira Martins – Praça Central

– Cordel de Natal – Jonatan Ortiz Borges

– O Natal do Macaco Simão – Grupo Pregando Peça

– Sonho de Uma Noite de Natal – Fundação Ângelo Bozzetto

– Show musical – Maurício Bailardi

Dia 20/12 – 20h – Restinga Sêca – Praça Central

– Cordel de Natal – Jonatan Ortiz Borges

– Sonho de Uma Noite de Natal – Fundação Ângelo Bozzetto

– Uma Canção de Amor – Companhia Armazém

Dia 21/12 – 20h – Faxinal do Soturno – Praça Central

– Cordel de Natal – Jonatan Ortiz Borges

– Sonho de Uma Noite de Natal – Fundação Ângelo Bozzetto

– Uma Canção de Amor – Companhia Armazém

Dia 22/12 – 20h – Nova Palma – Praça Central

– Cordel de Natal – Jonatan Ortiz Borges

– O Natal do Macaco Simão – Grupo Pregando Peça

– Sonho de Uma Noite de Natal – Fundação Ângelo Bozzetto

– Show musical – Filipe Girardi

14º Natal Iluminado da Quarta Colônia – Desfiles

Dia 20/12 – 21h30min– Desfile – Restinga Sêca

Dia 21/12 – 21h30min – Desfile- Faxinal do Soturno