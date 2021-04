Cuteleiro agudense desenvolve linha de geoprodutos inspirada em dinossauros de Agudo

O cuteleiro agudense, Yitzhak Menegassi, desenvolveu uma linha de produtos de facas e abridor de garrafas inspirados em fósseis de animais pré-históricos encontrados no município de Agudo.

O projeto que estava sendo idealizado há cerca de seis meses, a partir de uma ideia com o radialista e artista local, Beto Jordani, foi lançado na última segunda-feira, dia 5 de abril, nas redes sociais.

A linha de produtos conta com oito facas e um chaveiro abridor de garrafas, sendo que cada produto tem detalhes únicos de dinossauros encontrados no município. Os produtos são feitos com aço virgem e cabo das facas é feito com Guajuvira, uma madeira tradicional na região.

Conforme Yitzhak, o projeto é de grande relevância para Agudo e para Quarta Colônia e agradece todos os envolvidos no processo de construção da linha de geoprodutos.

Para mais informações sobre os geoprodutos e a linha desenvolvida por Yitzhak, acesse fb.com/cutelariamenegassi ou entre em contato pelo telefone (55) 99989-7995.

Fonte: Prefeitura de Agudo