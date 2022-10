Cursos Progredir agregam à qualificação profissional da Quarta Colônia ao disponibilizar cuidadores (as)

Os nove municípios do Geoparque Quarta Colônia Aspirante Unesco recebem cursos de forma gratuita de capacitação profissional, com temáticas voltadas ao desenvolvimento de atividades culturais e turísticas na região. Os cursos fazem parte do Programa Progredir, coordenado pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) a partir da Pró-Reitoria de Extensão (PRE), na subdivisão de Geoparques, e tem parceria com os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), tendo como público destinado, pessoas inscritas no CADÚnico.

Para a realização da capacitação dos alunos, o programa dispõe de um núcleo de colaboradores composto por diversas áreas de atuação, como: geografia, patrimônio cultural, administração, comunicação, história, zootecnia, segurança do trabalho, pedagogia, artes, tecnologia em alimentos, entre muitas outras. Os proponentes e instrutores credenciados para ministrar as aulas são servidores públicos, docentes e TAEs e acadêmicos da pós-graduação da Universidade Federal de Santa Maria, e portanto, representam um papel fundamental na qualificação profissional deste público-alvo, com o objetivo de potencializar aprendizados, conhecimentos e troca de experiências que atendam às demandas de trabalho relacionadas à cultura e ao turismo da Quarta Colônia. Para isso, foram selecionadas 41 propostas para o ano em andamento, e são ofertadas de acordo com as especificidades de cada município.

Um diferencial a ser destacado no Progredir é o fato da disponibilização de cuidadoras para o atendimento de crianças entre 0 e 6 anos. Atualmente, o programa conta com uma lista de cuidadoras capacitadas e empenhadas nesse atendimento, pois grande parte do grupo selecionado tem formação em pedagogia e assistência social, de modo a garantir a tranquilidade dos pais para realizarem os cursos. As cuidadoras, assim como todos os envolvidos no programa, têm um lugar de grande relevância, pois, muitas alunas e alunos só conseguem participar do curso, justamente, por ter alguém capacitado para cuidar dos seus filhos durante as aulas.

No primeiro semestre de 2022, já aconteceram 21 cursos, contando com 29 turmas e 18 cuidadoras em atuação, com uma média de 40 crianças atendidas. Neste semestre, estão sendo implementados 18 cursos com 21 turmas, para os quais estão sendo acionadas as mesmas cuidadoras, conforme as necessidades de atendimento dos cursos.

Kauisa Garcia Cavalheiro, educadora especial formada pela UFSM e cuidadora no município de Restinga Seca, relata: “os pais se sentem mais seguros para fazer uma formação sabendo que vai ter alguém capacitado e adequado para cuidar dos seus filhos, porque não é fácil sair de casa, dedicar um tempo para fazer um curso e deixar seus filhos com uma pessoa que não conhece, então tem que ter confiança”.

Assim como Kauisa, a técnica em Assuntos Educacionais do Programa Progredir, Angelita Zimmermann, comenta que: “Ter pessoas capacitadas para cuidar dos filhos deixa mães e pais, alunos dos cursos Progredir, mais tranquilos e disponíveis para as atividades em aulas. Por outro lado, as cuidadoras, por residirem na Quarta Colônia, têm uma oportunidade a mais de trabalho e são reconhecidas como fundamentais nesse processo de qualificação profissional no território.”

Ter alguém para cuidar das crianças, ajuda também na segurança das mães e pais para poder aproveitar e aprender os conteúdos dos cursos. A professora Elisângela Lopes da Silva, que ministra as aulas do curso de Bordado Livre, fala sobre a importância das cuidadoras para a aprendizagem das aulas: “ter as presenças das cuidadoras durante as atividades do curso de Bordado livre foi de extrema importância (…) faz com que as mães fiquem mais tranquilas e também atentas na aula, facilitando a aprendizagem delas. Ter as cuidadoras, dentro de um projeto de inclusão produtiva e formação profissional para mulheres, mães do cadastro único é essencial para que o projeto de desenvolvimento social dê certo, e nisso o Progredir acertou em cheio”.

Uma das alunas dos cursos, Raíssa Menezes dos Santos, falou um pouco sobre o sentimento de deixar os filhos com as cuidadoras. De acordo com a cursista: “as cuidadoras cuidam bem das crianças, as crianças chegam em casa e falam o que fizeram, que gostam das professoras, antes de chegar o dia da aula eles pedem para vir, pois gostam mesmo”.

Rafaela Drey Costa, cuidadora do município de Silveira Martins, falou um pouco sobre uma das motivações que levaram ela a se inscrever para ser cuidadora. “Como eu tenho formação em teatro, me interessa bastante trabalhar com as crianças questões como ludicidade, brincadeiras, hora do conto, algumas atividades assim.”

Sueli Zancan Fillipin, além de Assistente Social de Ivorá, também trabalha como cuidadora do Progredir. Para ela, o programa “é uma forma que os pais e os alunos têm a possibilidade de realizar os cursos, se não fosse as cuidadoras, talvez eles não teriam a oportunidade de estar aproveitando um curso desse. E para as crianças também, é um momento de lazer que eles tem”.

Os cursos, e todo âmbito que envolve o projeto, tem impactado na vida de muitas pessoas da comunidade da Quarta Colônia, gerando desenvolvimento, conhecimentos, e oportunidades. Muito além de oferecer formação para qualificar os alunos com os cursos, o Progredir, juntamente com os demais apoiadores do projeto, possibilita um espaço de troca de experiências e conhecimentos, gerando uma rede de contatos e apoio.

O Programa Progredir prevê a atuação de cuidadores(as) internas e externas à Universidade Federal de Santa Maria para o semestre de 2023. Diferentemente do primeiro edital, aberto em 2021, no qual contemplava apenas cuidadores(as) que residiam na Quarta Colônia, sem vínculo com a UFSM. Neste momento está aberto o edital para cuidadores(as), estudantes da graduação e pós-graduação, isto é, com vínculo à instituição.

Fonte: Geoparque Quarta Colônia – Aspirante Unesco