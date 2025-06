Cursos do Programa RS Qualificação iniciam em Faxinal do Soturno

Na noite da última terça-feira, 3 de junho, teve início o curso de “Instalações elétricas”, em Faxinal do Soturno. A capacitação é ofertada pelo Município, por meio do Programa RS Qualificação.

O prefeito Lourenço Domingos Moro, acompanhado do secretário de Assistência Social Antonio Marcos Martins Santos, esteve na Unidade Móvel de construção civil do Serviço Nacional da Indústria (Senai), onde serão realizadas as aulas ao longo deste mês. Na oportunidade, Lourenço deu as boas-vindas a todos os participantes, destacando a importância da qualificação para o ingresso no mercado de trabalho. Em seguida, o coordenador técnico de Educação Profissional Emerson Camillo também saudou os presentes.

O curso de Instalações Elétricas é ministrado pelo instrutor Sergio da Silva Scheffer, com aulas de segunda a quinta-feira, à noite. O programa RS Qualificação tem como objetivo capacitar e qualificar pessoas para o mercado de trabalho, especialmente aquelas que estão desempregadas ou subempregadas.

No município, também estão sendo ofertados os cursos “Arte de Cozinhar”, “Atendente de Balcão”, “Atendimento ao Turista” e “Básico em Marcenaria”. As inscrições podem ser realizadas até a próxima sexta-feira, dia 6 de junho, na Prefeitura de Faxinal do Soturno.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno