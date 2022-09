Cursos de Pedreiro de Alvenaria e Carpinteiro de Obras serão ofertados gratuitamente em Faxinal do Soturno

Os cursos de Pedreiro de Alvenaria e Carpinteiro de Obras, do Programa de Qualificação Profissional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Rio Grande do Sul (SENAI/RS), serão ofertados em Faxinal do Soturno pelo Projeto Escola de Formação, do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) da Secretaria de Assistência Social, em parceria com o Sindicato da Indústria da Construção Civil de Santa Maria (SINDUSCON) e com o apoio da Associação Comercial, Industrial e de Serviços (ACIS) de Faxinal do Soturno.

As vagas dos cursos são voltadas para capacitação e qualificação de faxinalenses, contribuindo para a sua inclusão no mercado de trabalho.

Cada curso terá 25 vagas e carga horária de 160 horas, com aulas ministradas de segunda a sexta-feira. O curso de Pedreiro de Alvenaria será realizado das 8h às 12h e o curso de Carpinteiro de Obras das 13h às 17h.

As matrículas serão realizadas no dia 29 de setembro, na Secretaria de Assistência Social, às 9h. O início das aulas será no dia 3 de outubro, em local a ser definido.

O Pedreiro de Alvenaria é o profissional que apresenta as competências necessárias para construir alvenarias com e sem função estrutural, seguindo normas técnicas, de qualidade, de saúde, de segurança, meio ambiente e procedimentos técnicos.

Já o Carpinteiro de Obras é o profissional que apresenta as competências necessárias para confeccionar formas, escoramentos e estruturas auxiliares (locação de obras, equipamentos de proteção coletiva, tapumes, instalações provisórias), seguindo normas técnicas, de qualidade, de saúde, de segurança, meio ambiente e procedimentos técnicos.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno