Curso Técnico de Hidráulica inicia em Silveira Martins com foco na qualificação profissional e geração de renda

Teve início nesta segunda-feira, dia 13, o Curso Técnico de Hidráulica em Silveira Martins, uma nova oportunidade de capacitação profissional oferecida por meio da parceria entre o município e o Governo do Estado, através do programa RS Qualificação Recomeçar, vinculado à Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Profissional.

A iniciativa integra esforços para ampliar o acesso à formação técnica e fortalecer as políticas públicas voltadas ao desenvolvimento econômico e social da comunidade. Este é o segundo curso disponibilizado dentro da proposta. Anteriormente, foi realizado o Curso Técnico em Instalações Elétricas e, agora, a formação em hidráulica complementa as opções de qualificação, ampliando as possibilidades de inserção no mercado de trabalho e geração de renda para os participantes. A ação também reforça o compromisso do poder público em promover oportunidades concretas de capacitação profissional no município.

No âmbito local, a iniciativa é conduzida pelo Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Bem Viver, dentro das políticas de desenvolvimento humano, com foco no fortalecimento da autonomia dos cidadãos e na promoção de novas perspectivas profissionais. Ao incentivar a qualificação, o curso contribui diretamente para o desenvolvimento social e econômico, ampliando oportunidades e estimulando a construção de trajetórias mais sustentáveis para as famílias atendidas.

Fonte: Prefeitura de Silveira Martins