Curso sobre herbicidas hormonais é ministrado aos agricultores de Paraíso do Sul

Teve início nesta na manhã desta terça-feira, dia 14, o Curso de Boas Práticas Agrícolas para a Aplicação de Defensivos Agrícolas ofertado pela Emater e Prefeitura de Paraíso do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária em parceria com a Cooperagudo. Atividade é realizada junto à Escola Cristian Gaedtke, na Linha Sinimbú, interior do município.

O curso é ministrado pelo Assistente Técnico Regional da Emater, Ronaldo Carbonari, e pelo Engenheiro Agrônomo da Emater Regional, Dirceu Noller.

O objetivo do curso é auxiliar os produtores rurais a seguirem as novas normativas, instituídas em 2019 devido a prejuízos ocorridos nas produções relacionados ao uso incorreto desses produtos. Iniciativas como esta levam informações aos aplicadores de herbicidades, fazendo com que o uso ocorra de forma regrada, dentro das normas estaduais.

O curso encerra nesta quarta-feira, dia 15, e conta com a participação de aproximadamente 30 produtores de Paraíso do Sul.

Participaram da abertura o secretário municipal de Agricultura e Pecuária, José Orestes Lovato; a chefe do escritório municipal da Emater, Adriana Pereira; o médico veterinário, Diego Katzer; o técnico agrícola Cassio Milbradt; o representante da Cooperagudo, Flavio Schott; e os representantes da Emater Regional ministradores do curso: Ronaldo Carbonari, assistente técnico regional da Emater; e Dirceu Noller, engenheiro agrônomo.

Fonte: Prefeitura de Paraíso do Sul