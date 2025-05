Curso Profissionalizante de Panificação iniciou em Nova Palma

Na tarde da última quarta-feira, dia 21, foi realizada a aula inaugural do Curso Profissionalizante de Panificação, no Salão Paroquial de Nova Palma. A abertura contou com a presença da prefeita Jucemara Rossato, representantes do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas (Neabi) da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), incluindo a coordenadora do núcleo e do projeto Tecendo Novos Saberes, Angela Souza, bolsistas do projeto, cursistas, professores e servidores públicos municipais.

O curso é um dos projetos do Neabi da UFSM, contemplado no edital do Programa Manuel Querino, e ocorre em algumas comunidades, sendo: quilombolas, indígenas, religiosas, periferias, entre outras comunidades tradicionais do Estado. Em Nova Palma, a iniciativa é fruto da parceria entre a Comunidade Remanescente de Quilombo Vovó Isabel, a UFSM, a Prefeitura e a Paróquia Santíssima Trindade.

As atividades tem carga horária de 200 horas e conta com a certificação da UFSM e Ministério do Trabalho, ocorrendo nas tardes de segundas, quartas e sextas-feiras, quando ainda restam algumas vagas. Os interessados em participar podem entrar em contato com o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) para realizar a inscrição.

Com informações da Prefeitura de Nova Palma.