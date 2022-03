Curso do Senar é ministrado em Ivorá

A Prefeitura de Ivorá, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Centro de Referência de Assistência Social (Cras), em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Sena), realizou entre os dias 21 e 24 de março o “Curso de Artesanato – Confecção de bonecos de pano”.

O curso contou com 10 participantes, onde nestes quatro dias aprenderam a confecção de bonecos de pano e a temática da Páscoa. Segundo a titular da pasta, Tania Cargnelutti, o objetivo do curso foi proporcionar uma qualificação e aperfeiçoamento da técnica de confecção de bonecos de pano, fazendo com que desta maneira as participantes possam ter mais uma fonte de renda.

Todo material utilizado no curso foi ofertado pelo Cras e a instrutora do curso foi Loreni Servat, que ministrou o curso com muita dedicação, paciência e profissionalismo.

O prefeito de Ivorá, Saulo Piccinin, fez questão de participar do encerramento das aulas, oportunidade que elogiou e agradeceu as participantes pelo belíssimo trabalho desenvolvido durante o curso.

Fonte: Prefeitura de Ivorá