Curso “Do mato ao prato” foi concluído em Faxinal do Soturno

Após três meses de atividades, foi concluído o curso “Do mato ao prato: geleias, biscoitos e outras delícias com frutas nativas”, ofertado pelo Geoparque Quarta Colônia – Aspirante Unesco em Faxinal do Soturno.

Ministrado pela professora da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Suzane Bevilacqua Marcuzzo, e pela bióloga e estudante do curso de Gestão Ambiental, Emília Cebalhos, o encerramento do curso foi realizado na quinta-feira, dia 28, no antigo Galpão Crioulo, junto ao Estádio Municipal.

A professora Suzane contou que, chegar ao final do curso com 11 mulheres faxinalenses, é motivo de muito orgulho. “Estou muito satisfeita com o resultado final porque o curso tinha a intenção de levar informação sobre as frutas nativas e despertar nas participantes o pertencimento em relação à Mata Atlântica”, destacou.

Além da parte teórica, as cursistas conheceram algumas frutíferas nativas da região como aroeira-vermelha, jabuticaba, araçá, guabiroba, butiá e uvaia. Com estas frutíferas, elas puderam criar receitas e adaptar algumas que já conheciam.

Uma das participantes do curso foi Tânia Chelotti, da comunidade de Santos Anjos. Ela comentou que não conhecia todas as frutíferas nativas da Quarta Colônia e as receitas que poderiam ser feitas com elas. “Pra mim foi uma experiência realizadora porque eu jamais poderia imaginar que com aqueles coquinhos do jerivá poderíamos fazer uma geleia e que ela ficaria deliciosa. A jabuticaba a mesma coisa. São frutas que víamos caindo do pé e não sabíamos como aproveitar”, relatou Tânia.

Os produtos feitos pelas cursistas foram comercializados na PoliFeira do Agricultor, na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), em Santa Maria. Para a professora Suzane esse foi o melhor teste prático que poderia ter sido feito e já deu muitos resultados. A aceitação dos produtos foi tão boa que as faxinalenses já estão se organizando para participar quinzenalmente da feira.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno