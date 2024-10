Curso de “Vendas e comunicação para o seu negócio” é ofertado em Faxinal do Soturno

A Secretaria Municipal de Assistência Social e a Sala do Empreendedor de Faxinal do Soturno promovem nos dias 23 e 30 de outubro, o curso de “Vendas e comunicação para o seu negócio”. A capacitação reúne videoaulas desenhadas, com foco na comunicação estratégica para impulsionar as vendas do empreendimento.

O curso é voltado para as pessoas que desejam conhecer melhor os clientes e divulgar mais o seu negócio para crescer, pois durante as aulas os empreendedores serão desafiados a colocar em prática o conhecimento aprendido.

Os temas abordados são:

– Vender bem e vender mais

– Como conhecer e fidelizar clientes

– Como formar o preço do seu produto ou serviço

– Pontos de venda

– Como se diferenciar da concorrência

– Marca e identidade visual

– Como divulgar o seu negócio

– Como usar a internet para divulgar o seu negócio

– Aula bônus: Como parar de vender fiado.

Os encontros acontecem no Auditório Municipal Vicente Pallotti, iniciando às 19h. Inscrições são realizadas na Sala do Empreendedor ou pelo telefone/WhatsApp (55) 9 9133-0686.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno