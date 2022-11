Curso de Pedreiro de Alvenaria do Senai/RS forma 12 faxinalenses

O curso de Pedreiro de Alvenaria, do Programa de Qualificação Profissional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Rio Grande do Sul (Senai/RS), formou 12 faxinalenses na última quarta-feira, dia 23, no Auditório Municipal.

Participaram da cerimônia de formatura os cursistas e familiares, integrantes da Secretaria de Assistência Social e representante do Senai/RS.

O curso de 160 horas, realizado no Parque de Exposições de Faxinal do Soturno, teve como objetivo capacitar e qualificar faxinalenses, contribuindo para a sua inclusão no mercado de trabalho.

Promovido pelo Projeto Escola de Formação, do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) da Secretaria de Assistência Social em parceria com a Associação Comercial, Industrial e de Serviços (Acis) de Faxinal do Soturno, este curso teve apoio do Sindicato da Indústria da Construção Civil de Santa Maria (Sinduscon).

O próximo curso ofertado pelo Projeto Escola de Formação será o Curso Básico de Assentamento de Placas Cerâmicas, que segue com inscrições abertas. O curso de 40h terá 20 vagas e será realizado no Parque de Exposições de Faxinal do Soturno, no turno da noite. A previsão de início do curso é dia 28 de novembro.

Para se inscrever é preciso ter idade mínima de 18 anos e o grau de instrução é Ensino Fundamental Incompleto. As inscrições podem ser realizadas na Secretaria de Assistência Social ou no Cras.

Mais informações pelo telefone (55) 3263-1253 e WhatsApp do Cras (55) 99131-2903.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno