Curso de Pedagogia da AMF promove a 5ª edição da Colônia de Férias

Com atividades que incentivam a criatividade, o autoconhecimento e o contato com a natureza, a Associação dos Professores e Alunos do Curso de Pedagogia da Antonio Meneghetti Faculdade prepara a realização da 5ª edição da Colônia de Férias.

As atividades serão realizadas junto ao Recanto Maestro, de 3 a 7 de fevereiro, com o tema ‘Aprendiz líder e autoconhecimento’. O objetivo é o de proporcionar às crianças, atividades que ajudem em seu desenvolvimento pessoal juntamente com lazer e diversão.

Serão oferecidas oficinas com os temas: Estilo de vida e liderança; Filosofia, Arte e Cultura Maestra; Interação com a natureza; jogos e muita diversão.

De acordo com a coordenadora do curso de Pedagogia, professora Estela Maris Giordani, a 5ª Colônia de Férias terá novidades. A primeira é o acréscimo no número de dias de atividades. Nas edições anteriores eram dois dias, nesta edição serão cinco dias de atividades, inclusive com pernoite. “Serão sete dias de muito aprendizado para as crianças. É uma forma inteligente de proporcionar diversão e aprendizado destas novas gerações”, destaca a professora Estela.

Outra novidade é que também serão desenvolvidas atividades para os alunos do curso de Pedagogia. “À noite teremos um horário com atividades que vão estar voltadas também ao ganho de inteligência, a um ganho intelectual, um ganho de prazer de estar ali convivendo, aprendendo coisas diferentes e elevadas”, ressalta a coordenadora do curso.

Informações pelos fones: (55) 98115-9101/ 99930-0806 ou e-mail: coloniadeferiaspedagogia@gmail.com