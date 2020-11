Curso de Pedagogia da AMF faz estudo sobre a paisagem cultural da Quarta Colônia

Com o intuito de conhecer mais sobre a cultura da região, o Curso de Pedagogia da Antonio Meneghetti Faculdade, no componente curricular de Aprendizagem dos Espaços e Ecossistemas Vivos, sob a organização da professora Paula Savegnago Rossato, promoveu uma visitação às Igrejas Matriz de Nova Palma e Faxinal do Soturno.

Para essa visita, a professora Mariana Britto Araújo acompanhou o grupo, formado pelas acadêmicas de todos os semestres, assim como as professoras Claudiane Weber, Daiani Clesnei da Rosa e Estela Maris Giordani.

Foi proporcionando às acadêmicas um elevado entendimento sobre os projetos arquitetônicos, a arte, pintura, vitrais e outros artefatos religiosos como os quadros da pintura interna das igrejas e os tabernáculos esculpidos de forma única em madeira.

Esse estudo foi fundamental para a formação pedagógica diferenciada das acadêmicas do curso de Pedagogia, pois por meio da explicação detalhada da iconografia das obras de Lazzarini (artista que foi realizou a pintura das obras da maioria das igrejas da região) se consegue ingressar no que existe de mais elevado e sublime para cultivar e promover o melhor em cada ser humano.

Fonte: Antonio Meneghetti Faculdade