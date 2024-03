“Curso de oratória e comunicação” é ofertado gratuitamente em Nova Palma

Na noite da última sexta-feira, dia 22, aconteceu na Câmara de Vereadores de Nova Palma o “Curso de oratória e comunicação”, oferecido gratuitamente pelo município, por meio do Departamento Municipal de Cultura e Turismo, marcando o Mês da Mulher em Nova Palma.

Ministrado pela professora Juciani Severo Correa, o foco do curso foi na preparação para apresentações diversas em público, como em situações do meio acadêmico, entrevistas de empregos, entre outras, e contou com oito participantes.

“Oferecemos este curso porque sabemos que é uma grande dificuldade da maioria e isso pode afetar as pessoas decisivamente em termos profissionais e mesmo pessoais. A professora Juciani conseguiu fazer um bom apanhado de situações e possíveis reações a elas, como se preparar, em questões relacionadas a apresentação em público, desde vestuário e atenção a “cacoetes verbais” até o controle da respiração, entre outras dicas estratégicas, que podem fazer a diferença na vida profissional de qualquer um”, afirmou o coordenador municipal de Cultura e Turismo Diego Hahn, concluindo: “Certamente o pessoal que participou deste curso aproveitará muito do conteúdo que foi abordado em situações que possam vir a enfrentar daqui para a frente”.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma