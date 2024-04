Curso de “Marketing digital para mulheres empreendedoras” será ministrado em Faxinal do Soturno

Estão abertas, em Faxinal do Soturno, as inscrições para o curso de “Marketing digital para mulheres empreendedoras”.

O curso abordará conteúdos como: Entendendo de Marketing, Como criar conteúdo relevante para internet?, Passo a passo para criar artes para seu negócio, Como utilizar o Facebook, Instagram e WhatsApp para empresas, e WhatsApp Business: grupos e segurança.

As aulas serão ministradas nos dias 17 e 24 de abril, às 19h, no Auditório Vicente Pallotti, no antigo Seminário São José.

As inscrições devem ser realizadas na Secretaria Municipal da Indústria, Comércio e Turismo, na Sala do Empreendedor, ou pelos telefones (55) 3263.2354/99938.3054, enquanto houver vagas.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno