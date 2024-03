Curso de confecção de ovos de chocolate é realizado em Faxinal do Soturno

Foi realizado na última terça-feira, dia 19, no Centro de Convivência do Idoso de Faxinal do Soturno, o Curso de confecção de ovos de chocolate.

A oficina temática foi promovida pelo Projeto Violetas e teve por objetivo incentivar que as mulheres aprendam a confeccionar os chocolates para o próprio consumo e dos familiares, e até para a venda, como alternativa de complemento de renda. A oficina foi ministrada por Bruna Mezzomo Neubauer e, de acordo com os organizadores, foi um sucesso.

Ao final do curso, todas as participantes tiveram a oportunidade de levar para casa os ovos de colher.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno