Curso de “Capacitação para cuidadores” será realizado em Agudo

Será realizado neste mês de agosto, em Agudo, o curso de “Capacitação para cuidadores”. Atividade é promovida pelo Lions Clube e Hospital Agudo.

As aulas ocorrerão de 26 a 30 de agosto, na sede do clube de serviços agudense, localizado na Rua General Flores, nº 759. Já as inscrições podem ser realizadas até o próximo dia 23, quando para efetivação da matrícula é solicitado dois litros de leite ou 500g de café a serem entregues no primeiro dia da capacitação. Ao final do curso, todos os participantes receberão certificados.

Mais informações e inscrições podem ser obtidas na recepção do Hospital Agudo ou pelo WhatsApp (55) 3265-1122.