Curso de Boas Práticas em Manipulação de Alimentos será ministrado em Silveira Martins

A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e a Prefeitura de Silveira Martins irão promover no município silveirense entre os dias 6 e 10 de fevereiro, o curso de “Boas Práticas em Manipulação de Alimentos”.

As aulas irão ocorrer no Salão do Filó da UFSM – Polo de Silveira Martins, com atividades coordenadas por Neila Richards, professora do Centro de Ciências Rurais da UFSM, e com uma carga horária total de 16h. O público-alvo do curso são proprietários de estabelecimentos de serviços de alimentação como restaurantes, padarias, lancheiras, bares e pizzarias; colaboradores que manipulam alimentos como festeiros, merendeiras e auxiliares de cozinha; responsáveis técnicos envolvidos em estabelecimentos de alimentação e acadêmicos.

