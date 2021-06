Curso de “Boas práticas de manipulação de alimentos para enfrentamento a pandemia” é ministrado em Ivorá

Ainda no mês de maio foi realizado o curso “Boas práticas de manipulação de alimentos para enfrentamento a pandemia” para as diretoras e professoras das escolas municipais e estaduais de Ivorá. O evento aconteceu na Câmara de Vereadores.

Conforme a nutricionista da Prefeitura de Ivorá, Greici Uliana, que ministrou a palestra, o tema abordado foi as boas práticas de higiene no ambiente escolar no enfrentamento a pandemia da Covid-19. “A atividade, realizada entre diretoras e professoras, visa a segurança no ambiente escolar de toda a comunidade escolar”, explica Greici.

O conteúdo, utilizado para a realização da capacitação, foi elaborado pelas nutricionistas Greici e Ana Luiza Scarparo, e pela professora Neila Richards, e faz parte do curso “Boas Práticas de Manipulação de Alimentos para o Enfrentamento da Pandemia”, este que está capacitando mais de 600 manipuladores de alimentos das escolas municipais e estaduais de 26 municípios da Região Central e Quarta Colônia.

Fonte: Prefeitura de Ivorá